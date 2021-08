SUCCIVO – Un tremendo schianto si è verificato sulla Nola -Villa Literno dove un camion è uscito di strada sfondando il guardrail. L’incidente è avvenuto in direzione Nola, tra l’uscita di Gricignano e quella di Succivo. Stando alle prime testimonianze l’autista sembrerebbe aver riportato ferite non gravi e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Si registrano rallentamenti alla circolazione.