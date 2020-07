CASTEL VOLTURNO – Aria insopportabile e fiamme altissime all’interno di un cortile di una villa abbandonata in località Baia Verde, a Castel Volturno. Una serie di rifiuti, tra cui divani, mobili, oggetti in plastica e vetro, sono stati dati alle fiamme nella mattina di oggi, sabato. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco per sedare l’incendio.