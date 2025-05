LA FOTO. FIAMME IN STRADA. Incidente sul Vialone, moto prende fuoco

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN NICOLA LA STRADA – Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 17 maggio, lungo Viale Carlo III, all’altezza dell’incrocio con Largo Rotonda, nel territorio comunale di San Nicola la Strada.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro ha coinvolto una motocicletta e un’autovettura. In seguito all’impatto, il mezzo a due ruote ha preso fuoco, presumibilmente a causa delle scintille generate dallo strisciamento sull’asfalto, che avrebbero innescato l’incendio a contatto con il carburante.

Il conducente della moto è rimasto ferito nella caduta ed è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con un’ambulanza. L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono al momento note.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco, che ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area