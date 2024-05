MARCIANISE – Il traffico fortemente rallentato questa mattina a Marcianise, lungo via Fuccia, è stato causato dall’incidente avvenuto dopo le ore 9 tra due vetture Fiat, un Doblò e una 500L.

Lo scontro, avvenuto proprio in via Fuccia, tra via Campanella e il sottopassaggio che conduce a via Novelli, è stato frontale e non di forte entità.

Infatti, per fortuna non sono stati registrati feriti.