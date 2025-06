LA FOTO. Fiat Panda e una Punto si schiantano davanti al supermercato MD

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Un violento scontro tra due auto si è verificato questa mattina sulla Statale 158, all’ingresso del supermercato MD Discount, al confine tra Alife e Piedimonte Matese. Coinvolte una Fiat Panda e una Fiat Punto, che viaggiavano nello stesso senso di marcia, dirette verso Piedimonte Matese. Secondo le prime ricostruzioni, una manovra improvvisa avrebbe causato l’impatto. La conducente della Panda, una residente di Piedimonte Matese, è rimasta ferita e intrappolata tra le lamiere. I vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti per estrarla dall’abitacolo, prima che i sanitari la trasportassero in ospedale in codice urgente.

La donna alla guida della Punto, originaria di Dragoni, è invece uscita illesa dall’incidente. Sul posto sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire con precisione le dinamiche dello scontro. Il traffico lungo la SS158 ha subito rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso, ma la circolazione è stata ripristinata in tempi brevi. Le condizioni della donna ferita non sono ancora state rese note.