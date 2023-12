LA FOTO. Finisce fuori strada e distrugge mezza auto contro i paletti

MARCIANISE – Brutto incidente nella giornata odierna, in mattinata, a Marcianise. Un’auto è finita fuori strada, andando a colpire prima i paletti e poi la salita per disabili di un palazzo in via Gemma.

Fortunatamente, nulla di grave per l’automobilista alla guida di questa Renault Megane. Una buona notizia è anche che non c’era nessun pedone che stava impegnando in quel momento quel tratto di strada.

Per quanto riguarda la dinamica, pare sia stata una distrazione del conducente a farlo finire fuori strada.