LA FOTO. I ladri di pezzi auto hanno un nuovo obiettivo: ECCO COSA È SUCCESSO

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Al peggio non c’e mai fine. La nuova frontiera dei furti in strada si è vista stamattina, sabato, in via Giotto.

Una banda di ladri, evidentemente specializzata a depredare questa particolare componentistica delle auto, ha portato via il cofano di una vettura, un Audi in sosta presso un condominio.

L’ignaro proprietario, scendendo di casa, ha fatto la brutta scoperta del furto del cofano anteriore dell’auto, come si vede in foto. Ormai Aversa e comuni limitrofi sembrano essere diventati terra di nessuno.