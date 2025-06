LA FOTO. Il disonore di CASERTA. Guardate in che condizione un’amministrazione comunale barbara ha lasciato il cimitero

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Una fotografia, un’immagine che parla e scrive meglio di cento, mille, articoli. Non esiste probabilmente in Italia un cimitero che versa nella condizione di quello di Caserta una situazione indicibile, emblematica, di quella che è stata l’amministrazione di Carlo Marino e dei suoi assessori.

Purtroppo non si può, e non si può non constatare, non affermare queste cose che vanno aldilà che sono ancora più gravi di tutte le inchieste giudiziarie che hanno investito l’amministrazione comunale. Ci sembra che l’assessore fosse Massimiliano Marzo, ma questo conta poco.