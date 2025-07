LA FOTO. Il vero sindaco di AVERSA Giovanni Zannini in città per dare ordini a Matacena e per chiudere l’intesa col consigliere fu pentastellato che già fa da stampella

Inizia la consueta campagna acquisti. Si chiama ribaltone portare i voti ottenuti su una proposta politica alternativa a quella della colonizzazione della città normanna dalla parte del colonizzatore

AVERSA (g.g.) – Giovanni Zannini comincia la solita campagna acquisti pre-elettorale.

Ieri, il consigliere comunale Mottola, che sulla carta dovrebbe rappresentare quella parte della città di Aversa che si è rifiutata di consegnare la città al politico di Mondragone – trasformandola di fatto in una colonia, una frazione della stessa Mondragone – ha fatto da stampella a Matacena, sindaco eterodiretto da Zannini attraverso il puntuale controllo di Giovanni Innocenti, il quale, per peso politico, vale almeno dieci volte più del primo cittadino.

A coloro che ancora non avevano compreso le ragioni dell’atteggiamento di Mottola, offriamo questo scatto di stamattina. Tutti insieme, appassionatamente: il consigliere, ormai di fatto ribaltonista, al fianco di Innocenti e dello stesso Zannini, giunto ad Aversa per esercitare quella che sembra la sua reale funzione: fare il sindaco della colonia di Mondragone e sempre nella stessa foto l’uomo con il braccio poggiato sul fianco e polo celeste è Giuseppe Tirozzi, vigile urbano, con buona pace dell’imparzialità che un rappresentante delle forze dell’ordine dovrebbe avere, nonchè rappresentante sindacale della stessa polizia municipale della città normanna. E ancora l’uomo al centro è Eschilo (nome molto, troppo impegnativo per lui) Giannetti, un tempo fedelissimo di Elena Caterino, grazie alla quale ricevette l’incarico di guardia zoofila, manco a dirlo proprio sul territorio di Aversa e che ora fa parte Nogra che sta per nucleo operativo guardia ausiliaria che francamente non si sa bene cosa significa, mentre si sa bene che anche lui al pario di Tirozzi – e tutto sommato i conti tornano rispetto alle attitudini dei due – arruolato alla causa di Zannini-Innocenti

Non sarà troppo difficile intuire su quali basi “nobilissime” 😂 si sia fondata questa intesa di altissima politica.