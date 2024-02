LA FOTO. In fiamme il gazebo di legno, “salvate” le abitazioni vicine

Intervento dei vigili del fuoco in via Belvedere.

MADDALONI. Avevamo già dato la notizia del vasto incendio sviluppatosi in un’abitazione di via Belvedere, a Maddaloni. In un comunicato, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta, precisa che nel primo pomeriggio di oggi, verso le ore 13:30, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta in via Belvedere nel Comune di Maddaloni allertati dai residenti nella zona per un incendio che aveva interessato la copertura di un gazebo di legno.

Immediatamente giunti sul posto, i Vigili del Fuoco sono saliti sul balcone dell’appartamento sito all’ultimo piano procedendo allo spegnimento dell’incendio che aveva interessato già tutta la struttura in legno. Sul posto, a supporto della squadra, sono intervenute anche un’autoscala ed un’autobotte provenienti dalla sede centrale del Comando. Grazie all’azione repentina dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni evitando che le fiamme si propagasse anche agli appartamenti vicini.