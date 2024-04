LA FOTO. INCIDENTE SUL LAVORO in gelateria. Si incastra con la mano nell’impastatrice, salvata dai vigili del fuoco

L’intervento dei caschi rossi ha permesso ai sanitari del 118 di trasportare la giovane in ospedale

PIEDIMONTE MATESE – Questo pomeriggio, verso le ore 15:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese, è intervenuta in via ” dei Pioppi” nel comune di Piedimonte Matese, per soccorrere una giovane ragazza di 29 anni rimasta vittima di un incidente mentre era al lavoro nel reparto di produzione di una piccola attività commerciale di gelati.

Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato la ragazza che era rimasta incastrata con la mano sinistra in uno dei macchinari, un’impastatrice presente nel reparto.

Dopo un elaborato lavoro e l’utilizzo della strumentazione da taglio in dotazione i Vigili del Fuoco sono riusciti a tagliare una parte del macchinario permettendo al personale del 118, accorso sul posto con un’autoambulanza, di trasportare la giovane ragazza all’ospedale di Piedimonte Matese per le cure del caso.