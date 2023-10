LA FOTO. Inversione shock sulla 7bis. Auto travolta da un tir

Traffico paralizzato

VILLA LITERNO – Incidente lungo la 7bis Nola- Villa Literno. Per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo pesante ha impattato contro la barriera spartitraffico finendo nella corsia opposta. Coinvolta anche un’auto, una Giulietta il cui conducente è stato soccorso e trasferito nella struttura sanitaria più vicina per accertamenti.

Sul posto le forze dell’ordine impegnate anche nella gestione della viabilità al fine di consentire il pieno ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

I veicoli provenienti da Villa Literno – fa sapere l’Anas – in direzione di Nola vengono deviati con uscita obbligatoria allo svincolo dell’autostrada A1 “Milano-Napoli” oppure con uscita consigliata al precedente svincolo di Caivano-Zona Industriale.