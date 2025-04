LA FOTO. La super villa della famiglia Tessitore, che ospita un narcotrafficante, è ufficialmente abusiva e a nostro avviso va abbattuta e anche presto

Un evidente salto di qualità nell’azione del commissariato di polizia di Aversa. Avremo da scrivere non poco sulle omissioni della politica locale sin dai tempi di Andrea Lettieri e ad oggi che la fascia tricolore la indossa suo figlio Vittorio. Per non parlare dell’ufficio tecnico

GRICIGNANO D’AVERSA (g.g.) – Il segno di una discontinuità nell’azione della Polizia di Stato nel perimetro di competenza del commissariato di Aversa si è colto nitidamente nella vicenda dell’ingresso, per altro molto cortese, non infarcito da effetti speciali e da casino a favore di telecamere, dei poliziotti del commissariato, comando del primo dirigente vicequestore Valerio Consoli, nella villa della famiglia Tessitore.

Chi siano i Tessitore lo abbiamo scritto, in maniera precisa, in un articolo di qualche giorno fa (CLICCA E LEGGI). Si tratta di personaggi di indubbio rilievo criminale tra i quali spicca (si fa per dire) il nome di Francesco Tessitore, ospitato in questa villa in uno stato di comodi arresti domiciliari subiti a seguito di un gesto criminale tutt’altro che banale. Ha forzato un posto di blocco dei carabinieri, con un carabiniere aggrappato alla portiera dell’auto e lui, Tessitore, che continuava a guidare ad alta velocità senza porsi il problema di ammazzare il militare.

La novità di oggi è che le prime indagini svolte, in veste di polizia giudiziaria, dal commissariato di aversa hanno già permesso di stabilire che quella villa è totalmente abusiva.

E’ per il momento ci fermiamo qui, perché se fin ad oggi è stato permesso ad una famiglia particolarissima come quella dei Tessitore di ostentare il proprio potere con un immobile di colossali dimensioni e per giunta completamente abusivo, ciò investe la responsabilità delle amministrazioni comunali che si sono succedute a Gricignano compresa l’ultima guidata da Vittorio Lettieri, figlio di Andrea Lettieri, a sua volta storico sindaco di Gricignano e assessore ai lavori pubblici nella giunta guidata da Sandro De Franciscis. Avremo un bel po’ di cose da scrivere al riguardo anche sull’atteggiamento dell’ufficio tecnico del Comune di Gricignano che al controllo dell’abusivismo dovrebbe essere preposto