LA FOTO. Le auto parcheggiate in strada ad AVERSA sotto l’attacco dei ladri

AVERSA – “Aversa è diventata il centro commerciale dei ladri”. È la denuncia, amara e divenuta virale, di un cittadino sui social network dopo l’ennesima notte di microcriminalità in città.

L’episodio più recente si è verificato in via Valente, dove una banda di ladri ha preso di mira diverse auto in sosta. Secondo quanto ricostruito, i malviventi hanno tentato di forzare l’accensione e portare via i veicoli. In almeno un caso, i malfattori non sono riusciti nell’intento grazie al dispositivo di blocco del cambio, ma hanno ugualmente danneggiato il blocchetto di accensione.

Quello di via Valente non è un caso isolato: ad Aversa si registrano continui episodi di furti d’auto o di oggetti all’interno delle vetture, denunciati quasi quotidianamente in diversi quartieri della città normanna.