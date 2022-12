LA FOTO. Maniaco si abbassa i pantaloni mentre spia i bambini che giocano nel parco

E’ accaduto nel giorno di Natale: l’anziano non si è ricomposto neppure quando l’automobilista che ha scattato la foto ha inveito contro di lui. Una vergogna.

AVERSA (Lidia de Angelis) Vergognoso. Un automobilista ha filamto un anziano con i pantaloni abbassati mentre spiava dei ragazzini all’esterno del Parco Pozzi, in pieno giorno a Natale. Un fatto davvero scabroso e indegno. Come è possibile che si verifichino ancora cose del genere, avere i genitali in bella mostra e guardare di nascosto gli altri? Il tutto come se fosse normale. Un cittadino solerte, mentre transitava con l’auto ha visto la scena e ha bussato all’uomo per invitarlo a ricomporsi ma il soggetto in questione lo ha guardato con aria perplessa non capendo il perchè. Bisogna fare davvero attenzione soprattutto dove giocano bambini e bambine. Questo è l’allarme lanciato da M.M., che scrive: “Possibile che a Natale ci sono ancora persone in giro per il Parco Pozzi che si fanno p…. in mano alla luce di bambini e bambine?”