LA FOTO. MARCIANISE. Gli auguri di Natale alla sede cittadina dell’Associazione Nazionale Carabinieri

MARCIANISE – Oggi 23 dicembre 2021 ore 10,30 all’interno della sezione dell’ANC di Marcianise, è avvenuto lo scambio di auguri per le festività natalizie tra i numerosi iscritti della sezione, quelli dei carabinieri forestali di Caserta e quelli della compagnia di Marcianise.

Il presidente della sezione brigadiere capo Giovanni Farina ha voluto ringraziare e sottolineare la proficua collaborazione che esiste tra queste istituzioni. Il ten. Colonnello dott.ssa Marilena Scudieri – comandante del RO dei forestali di Caserta – si è compiaciuta, volendo evidenziare la vicinanza e la disponibilità che professa per la sezione anc di Marcianise. Il capitano dott. Lucio pellegrino ha ringraziato il presidente, il consiglio direttivo e gli iscritti tutti per un’eccellente rapporto di continuità che hanno i carabinieri in concerto con quelli in servizio, vi affermando che quelli in congedo sono la mente storica dell’arma dei carabinieri.

Presente inoltre alla cerimonia vi era anche la madrina della sezione prof.ssa Anna Arecchia che ha voluto ringraziare tutti i componenti della sezione per l’operosità e l’impegno che opera per la città di Marcianise.