LA FOTO MONDRAGONE. Ladri tentato il colpo nel Banco di Napoli

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Tentato furto avvenuto questa notte ai danni del Banco di Napoli, in viale Margherita a Mondragone. Ignoti si sarebbero introdotti all’interno della struttura cercando invano di asportare, dagli sportelli bancomat, dei contanti. A scoprire quanto accaduto è stato questa mattina il direttore, che in questo momento si sta recando presso la caserma dei carabinieri della locale stazione, per formalizzare la denuncia.

Si spera che le telecamere interne possano aver ripreso i malviventi e risalire alla loro identità.