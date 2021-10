SANTA MARIA CAPUA VETERE – Incidente, pochi minuti fa, in via fosse Ardeatine. Da come riporta la pagina Facebook di “Ciò che vedo in città”, c’è stato uno scontro, per cause ancora in fase di accertamento, tra un’auto ed uno scooter. Ad avere la peggio è stato il centauro che, a seguito dell’impatto, è finito rovinosamente sull’asfalto ed è rimasto a terra per alcuni minuti prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto le forze dell’ordine.