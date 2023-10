LA FOTO. Scappa in bici elettrica con un sacco di droga nel borsello: ARRESTATO 18ENNE

BELLONA – Il 18enne, già noto alle forze dell’ordine e in atto sottoposto all’obbligo di presentazione alla p.g., nel primo pomeriggio odierno, dopo aver assolto al suo obbligo è uscito dalla Stazione Carabinieri di Vitulazio montando velocemente in sella alla sua bici elettrica per dirigersi verso il centro di Bellona.

Dopo poche centinaia di metri ha incrociato una pattuglia dei carabinieri della stessa Stazione, in transito nei pressi della centralissima Piazza Umberto I. Alla vista dei militari ha cominciato a pedalare sempre più velocemente e, in prossimità di un’autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via ha lanciato sotto la stessa un grosso borsello, per poi allontanarsi repentinamente. I carabinieri che hanno assistito alla scena hanno subito recuperato il borsello rinvenendo, al suo interno, 9 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1 kg.

La pattuglia ha raggiunto e bloccato il fuggitivo poco più avanti, nei pressi in un bar del luogo, dove stava cercando di rifugiarsi. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Portato in caserma è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 18nne era già arrestato per il medesimo reato lo scorso 10 maggio, quando fu sorpreso unitamente a due complici, con 4 kg di hashish e 100 dosi di cocaina.