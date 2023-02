LA FOTO. Schianto davanti al convento, un ferito in strada

PORTICO DI CASERTA – Sono arrivati i soccorsi del 118 per aiutare l’uomo, originario di Pietravairano, vittima dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì, all’incrocio tra via Principe di Piemonte e via Trieste, in quel di Portico di Caserta.

Protagonisti dello schianto un uomo alla guida di una Dacia Sandero blu e una ragazza al volante di una Mercedes.

L’impatto è stato violento, con danni ingenti alle due vetture. Se l’uomo è stato soccorso dagli uomini del 118, la ragazza è scossa ma illesa, ed è stata aiutata e consolata dalle suore del convento delle Immacolatine, che ha la sua sede proprio dinanzi al luogo dell’incidente.