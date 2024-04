LA FOTO. Schianto nei pressi del centro commerciale: ferito incastrato tra le lamiere

TEANO – Questo pomeriggio, verso le ore 16:00, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dal distaccamento di Teano è intervenuta sulla SP 329 presso il centro commerciale Sidicinum, nel comune di Teano, per un incidente stradale tra due autovetture: una Volkswagen ed una Tesla. Subito dopo l’impatto le due auto terminavano la loro corsa in mezzo alla carreggiata. Immediatamente si interveniva assistendo tutti i feriti, tre persone, di cui una rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo ed estratta dai Vigili del Fuoco. Successivamente tutte le persone ferite venivano consegnate alle cure dei sanitari presenti sul posto con varie ambulanze per il trasporto in vari presidi ospedalieri: Teano, Caianello e Roccamonfina. Infine si mettevano in sicurezza tutti i veicoli coinvolti assistendo il personale del soccorso stradale nelle operazioni di recupero e sgombero della sede stradale.