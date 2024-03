LA FOTO. Schianto sulla Variante: traffico in tilt

A prestare i primi soccorsi alcuni militari dell’esercito

MADDALONI/CASERTA – Incidente sulla Variante Anas, tra le uscite ‘Zona Industriale’ e Maddaloni, in direzione Caserta.

L’impatto, abbastanza violento, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto tra due auto: una Citroen C3 ed un’Alfa Romeo. A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni militari dell’esercito che hanno provveduto a far defluire il traffico ed aiutare le persone coinvolte.