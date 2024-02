LA FOTO. Schianto tra auto e scooter, centauro finisce in ospedale

L’impatto nelle prime ore del pomeriggio.

AVERSA. Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, tra un’auto ed uno scooter in via Vito Di Iasi ad Aversa. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro (la foto è stata pubblicata in facebook da Ertilio Mezzacapo, già nel corpo della polizia municipale di Aversa) , ma sembrerebbero gravi le condizioni del centauro, che è stato poi trasportato all’ospedale Moscati. Sul posto son intervenuti i vigili urbani di Aversa ed i carabinieri.