LA FOTO. Si schianta contro il furgone parcheggiato: auto semi distrutta

Fortunatamente, non si registrano feriti gravi

SAN FELICE A CANCELLO – Da San Felice a Cancello, esattamente tra le frazioni di Botteghino e Cancello Scalo, arrivano notizie di un pericoloso incidente stradale, oggi pomeriggio, poco dopo le ore 15.

Un Suv avrebbe centrato in pieno un furgone fermo in sosta.

La collisione, decisamente violenta, ha distrutto la parte davanti del SUV, provocando danni al Fiorino in sosta, facendolo finire anche in mezzo a via Napoli.

Gravi danni alle vetture, fortunatamente non alle persone.