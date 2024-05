I VIDEO E LE FOTO. Villa presa d’assalto dai ladri: svaligiata in 4 minuti

L’episodio pochi minuti fa

PORTICO DI CASERTA/CAPUA – Malviventi in azione, questa mattina, nella zona di via Giosuè Carducci a Portico di Caserta. Quattro malviventi con volto travisato, più uno alla guida di una Mercedes pronto a guadagnarsi la fuga, hanno tentato il colpo in un appartamento ma la proprietaria di casa si è accorta di cosa stava avvenendo ed ha lanciato l’allarme.

Sul posto si è portata una pattuglia dei carabinieri

Sembrerebbe trattarsi della stessa banda che ieri sera ha messo a segno un colpo in una villetta al Parco Paradiso, in via Martiri di Nassyria a Capua. I proprietari erano fuori per trascorrere una serata al teatro quando dopo un sopralluogo iniziale, nonostante la presenza del cane di famiglia, alle 20,33 hanno fatto irruzione all’interno dell’ abitazione per poi allontanarsi alle 20.37 dopo solo 4 minuti. In questo caso, invece, è stata rubata una cassa musicale a colonna del valore di mille euro.