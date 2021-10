SAN FELICE A CANCELLO – Un violento schianto è avvenuto, poco fa, lungo la strada che collega San Felice a Cancello ad Acerra. L’impatto è avvenuto in via Sanniti tra un camion ed una vettura. Da chiarire la dinamica dei fatti, e fortunatamente non si registrano feriti ma solo danni ai mezzi, maggiormente per la vettura che in seguito allo scontro è finita fuori strada, terminando la sua corsa su un terreno ai lati della carreggiata.