La gioia per due gemelline appena nate. Ma una terribile malattia colpisce una bimba: vola in cielo ad appena sei mesi

GRAZZANISE – Si sono tenuti oggi, in un clima di profonda commozione, i funerali della piccola Maria Puoti, la neonata di appena sei mesi venuta a mancare prematuramente. La sua breve vita è stata segnata fin dalla nascita da una grave malattia, che l’aveva costretta a rimanere ricoverata per un anno in ospedale. Nonostante il coraggio dei medici e un intervento chirurgico tentato nelle scorse settimane, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Maria lascia nel dolore il papà Gianluigi, la mamma Giovanna, una sorella maggiore e una gemellina, che oggi crescono senza di lei ma con il suo ricordo impresso nel cuore.

La cerimonia funebre si è svolta questo pomeriggio presso la Chiesa Maria Santissima di Montevergine, dove l’intera comunità si è riunita per stringersi attorno alla famiglia in un abbraccio di solidarietà e affetto. L’arrivo della salma, proveniente dall’ospedale Santobono di Napoli, ha preceduto il rito religioso, celebrato alle ore 16:00.

Una giornata di dolore profondo per Grazzanise, che ha perso una piccola vita già messa alla prova dal destino. Ma anche una giornata di grande vicinanza, con tante persone che hanno voluto essere presenti per l’ultimo saluto a Maria.