La moglie gli dà il benservito e lo lascia dopo trent’anni. Lui fa “lo sciopero della fame” e si barrica in casa

Si sono dovuti mobilitare carabinieri, vigili del fuoco e 118 per convincerlo a uscire

SAN FELICE A CANCELLO – Un drammatico intervento si è svolto la scorsa notte a San Felice a Cancello, in via Napoli nei pressi della cioccolateria Sgambato, dove un 50enne si è barricato in casa dopo la fine del suo matrimonio trentennale. Visibilmente provato dalla separazione, l’uomo ha smesso di rispondere alle telefonate e al campanello, facendo temere per la sua salute. Preoccupati, i vicini hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine.

Alle 2 del mattino, sono giunti sul posto i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e i carabinieri. I pompieri sono stati costretti a forzare la porta per soccorrere l’uomo, che non mangiava da giorni e stava accusando gravi problemi di salute.