LA RIVOLTA DEI VACANZIERI DI BAIA DOMIZIA. Polemica contro il piano parcheggi del sindaco: “È tassa di Ferragosto”

CELLOLE – Sta provocando un’ondata di polemiche la scelta di sindaco Guido di Leone, primo cittadino di Cellole , di vietare la sosta giornaliera, quindi quella possibilità di pagare un solo tagliando per tutto il giorno, per il 13 , 14, 15 e 16 agosto.

È plausibile che l’amministrazione comunale abbia puntato a creare un certo turnover tra i “parcheggianti”, ma d’altra parte la decisione è stata fortemente criticata dai residenti e dai lungo villeggianti.

Se da una parte questo parcheggio ad ore, e non giornaliero, potrebbe rendere più disponibile la sosta in città, d’altra parte questa viene ritenuta una vera e propria tassa di Ferragosto, visto che chi abita in queste zone non ha il parcheggio disponibile in loco arriverà a pagare una cifra esosa in questi tre giorni per tenere la macchina sulle strisce blu