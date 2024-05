40enne si uccide in carcere: fissati i funerali

Teodorico Musco scontava una condanna a nove anni.

ALVIGNANO. Sabato mattina era giunta la notizia della sua morte: il 40enne Teodorico Musco si è tolto la vita in carcere, a Napoli, dove stava scontando una condanna a nove anni di reclusione.

Negli anni Musco era stato coinvolto in alcune vicende giudiziarie. Un furto nei cassetti dello spogliatoio dei medici dell’ospedale Loreto Mare di Napoli, caso successo nel settembre scorso. Ma anche nel 2009, aveva subito un arresto per una tentata rapina in villa. Musco fu anche accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

I suoi funerali sono stati fissati per domani alle 11 nella chiesa di San Sebastiano. Successivamente il suo corpo sarà deposto nel cimitero di Alvignano