LA RUBRICA DEGLI AUGURI. I 53 anni di Fratel Costantino De Bellis

Auguri cordiali e ricchi di affetto per Fratel Costantino De Bellis che oggi spegne 53 candeline. Per Fratel Costantino non c’è bisogno di presentazioni, un sacerdote, padre spirituale di tanti, un parroco molto legato a San Rocco. E la sua bontà d’animo e il suo amore per San Rocco sono la prova del fatto che egli ama stare tra la gente e aiutare il prossimo. Instancabile fondatore ed anima dell’Associazione Europea Amici di San Rocco. Una personalità certamente poliedrica e positiva che ha conquistato la sua gente con il sorriso e la fattiva solidarietà realizzata con gesti concreti e semplici. E allora tanti auguri Fratel Costantino.