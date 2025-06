La stilista Elisabetta Franchi in visita alla Reggia di Caserta. Nuovo show in vista?

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – La Reggia di Caserta continua a confermarsi come scenario d’eccellenza per la moda italiana. Dopo il successo dell’evento Max Mara di dieci giorni fa, un’altra importante firma del settore ha attraversato Palazzo Reale per esprimere la propria visione estetica: Elisabetta Franchi.

L’imprenditrice bolognese ha recentemente pubblicato sui social una serie di immagini realizzate all’interno della Reggia, un ambiente maestoso e carico di storia.

Chissà se è stata casuale la scelta di ambientare gli scatti anche nelle sale che ospitano la grande mostra dedicata a Michelangelo Pistoletto, un connubio di arte e moda che si rivela sempre efficace e suggestivo.