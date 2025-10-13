La storica famiglia di imprenditori di AVERSA più amata dall’Asl Caserta. Oltre mezzo milione in pochi mesi. E un anno fa…

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

Da marzo ad ottobre, ai quali vanno aggiunti 422 mila euro, aggiudicati dall’Asl Caserta nel gennaio 2024

AVERSA – Aema, ma soprattutto Imeco. Sono queste le società aggiudicatarie di lavori che l’ASL di Caserta ha bandito in questi mesi e connesse alla famiglia di Aversa degli Escolino.

Imprenditori del settore edile immobiliare, ma evidentemente anche nei lavori pubblici, attualmente vede quali legali rappresentanti delle due imprese Giuseppe Escolino per Imeco, che prende il nome del nonno, fondatore del gruppo societario, e Arcangelo Escolino per Aema.

Era la fine del marzo 2025 quando alla Imeco l’ASL Caserta si è visto aggiudicare i lavori per l’adeguamento dell’ex centro vaccinale COVID in un nuovo reparto di riabilitazione ortopedica. Un appalto da 771 mila euro di cui mezzo milione di soli lavori.

Un anno prima, invece, era gennaio 2024, sempre la Imeco aveva visto aggiudicarsi la procedura negoziata per una somma pari a 428 mila euro per la messa a norma del reparto di Anatomia Patologica dell’ospedale Moscati di Aversa.

Nei giorni scorsi, infine, è stata la Aema srl, sempre con sede in via Cirigliano, ad Aversa, quartier generale degli Escolino, ad aver presentato il preventivo migliore tra i fornitori dell’ASL Caserta contattati relativamente all’accordo quadro per lavori edili nei distrutti dal 12 al 16, ricadenti proprio nell’area normanna. Il 39,99% di ribasso percentuale che è stato il migliore tra i sei in lizza, per una somma finale superiore ai 36 mila euro. In tutti e tre i casi, le determine di aggiudicazione hanno visto la firma dell’ingegnere Massimo Di Salvo. Non certo per una sua passione personale verso gli Escolino, bensì per la sua posizione di direttore dell’U.O.C. Tecnico dell’ASL Caserta. Detto ciò, sono tanti soldi finti a questa due ditte, ovvero un milione e 229 mila euro da gennaio 2024.

Gli Escolino sono entrati in questi anni in diverse aggiudicazioni pubbliche, tra cui lavori da 570 mila euro al comune di Francolise, con gara gestita dalla discutibile – i lettori di CasertaCe o di cronaca giudiziaria sanno bene perché – stazione appaltante dell’amministrazione provinciale di Caserta, ma soprattutto quello da un milione e 416 mila euro dell’Acer, ovvero l’ex istituzione IACP, dedicata ad alloggi di residenza popolare da costruire a Sessa Aurunca.

Tra condomini in costruzione e grandi appalti nel casertano, gli Escolino stanno entrando con forza nelle dinamiche economiche dell’agro Aversano e dell’intera provincia.