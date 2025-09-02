La telefonata, il finto corriere e i soldi rubati: occhio al “pacco-truffa”

A rendere nota la vicenda è stato un utente sui social

MACERATA CAMPANIA – Nuovo episodio di tentata truffa ai danni di cittadini in via Gobetti a Macerata Campania. Stando a quanto si apprende, alcuni malintenzionati hanno contattato una residente facendole credere che il figlio avesse ordinato un pacco in consegna presso la loro abitazione. Al momento della consegna, hanno spiegato i balordi, sarebbe stato necessario saldare in contanti l’importo dovuto.

La vittima, insospettita dalla richiesta, non è caduta nella trappola e la truffa non è andata a segno. A rendere nota la vicenda è stato un utente sui social, che ha voluto lanciare un avviso alla comunità per mettere in guardia altre possibili vittime.