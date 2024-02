LA TRAGEDIA. Investito da un furgone in manovra, muore 48enne

Inutili i tentativi di rianimarlo.

PRESENZANO/PIEDIMONTE MATESE. E’ arrivato all’ospedale di Piedimonte Matese, soccorso dai sanitari del 118, oramai in fin di vita. Nonostante i tentativi di rianimarlo a bordo dell’ambulanza ed il successivo intervento medico nel nosocomio dell’Alto casertano, il 48enne non ce l’ha fatta.

L’uomo, originario di Somma Vesuviana, era ricoverato in una casa di cura privata a Presenzano e si trovava in strada, probabilmente, per prendere una boccata d’aria, quando è stato investito dal un furgone in manovra. Sull’incidente indagano i carabinieri.