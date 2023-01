LA TRAGEDIA. Oggi i funerali di Angelo Rauccio, trovato morto sulla superstrada. Il dolore dei figli “orfani di tutto”

PORTICO DI CASERTA – Proseguono le indagini per stabilire, prima di tutto, con precisione, i motivi del decesso e poi eventualmente, qualora dovesse essere confermata l’ipotesi che Angelo Rauccio, 49enne di Portico di Caserta, sia stato investito giovedì sera 5 gennaio sulla strada che da Caivano porta ad Orta di Atella, cercare di assicurare il presunto colpevole alla giustizia, visto che da diverso tempo nel codice penale esiste il reato di omicidio stradale.

Per quello che, però, risulta ufficialmente, gli elementi non sono ancora chiarissimi. Poi, magari, lo sono anche, ma non riesce ancora a ricevere una ricostruzione di massima, ma ufficiale, che tenga conto, ad esempio, anche degli esiti dell’autopsia a cui questo povero padre di tre figli, 49enne, è stato sottoposto nella giornata di ieri.

Oggi

pomeriggio, sabato 7 gennaio, la salma arriverà nella chiesa di San Pietro Apostolo a Portico di Caserta dove alle 15 inizierà la cerimonia funebre e dove, sicuramente, saranno in tantissimi a stringersi intorno a i tre figli, Luana, Noemi e Manuel, rimasti ancora una volta pesantemente colpiti, visto che erano già rimasti orfani della loro mamma