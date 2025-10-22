La trovata di Fratelli d’Italia. La preside del Parco Verde di Caivano Eugenia Carfora candidata alle Regionali

Ha sicuramente avuto contatti con il governo nell’ambito del programma “Modello Caivano”

SAN FELICE A CANCELLO – FdI cercava la terza donna da affiancare a Rosa Di Maio e Raffaela Pignetti. È probabile che il rapporto creato dal governo con il ormai famoso “Modello Caivano” abbia rappresentato un’occasione per far sì che anche i vertici nazionali più importanti del partito venissero a contatto con Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’Istituto F. Morano, una scuola “di frontiera” situata all’interno del famigerato Parco Verde, con vari indirizzi di studio di scuola superiore.

Alle ultime elezioni comunali di San Felice a Cancello, la città in cui vive, la Carfora — sollecitata non senza fatica dal presidente del consiglio regionale Oliviero — si è candidata a sindaco e, con una sola lista a sostegno, ha sfiorato il ballottaggio. Se ci fosse riuscita, considerato il consenso importante ricevuto, avrebbe rappresentato una brutta gatta da pelare per Emilio Nuzzo, che si è invece ritrovato a competere con Carmine Palmieri, uno dei “super longevi” del Consorzio Idrico, nel cui cda entrò molti anni fa grazie a Massimo Grimaldi. Nuzzo contro Palmieri ha rappresentato un derby della cosiddetta vecchia politica sanfeliciana, e tra vecchi politici Nuzzo è riuscito a spuntarla.

La Carfora siede ancora tra i banchi dell’opposizione. Chi la conosce bene sa che, politicamente, si è sempre sentita più vicina al centrodestra che al centrosinistra. A dirla tutta, in passato si è sentita affine a Forza Italia.

Tuttavia, la decisione — che appare molto probabile — di candidarsi nella lista di FdI è frutto dei rapporti costruiti direttamente con il governo, dal quale ha ricevuto un plauso, in quanto svolge effettivamente un’attività di grande qualità all’interno dell’istituto che dirige. Un modello educativo finalizzato a un’azione costante e concreta sui temi della legalità, che non si limita agli enunciati, ma si sviluppa con continuità, cercando di incidere realmente sulla formazione dei suoi studenti.

Vedremo nelle prossime ore se questa candidatura si concretizzerà.