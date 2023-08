LADRI DI FERRAGOSTO. Dopo la Volkswagen e la Maserati, ora si cerca un’Alfa Romeo. Blitz in pieno giorno a casa di un commerciante

SANTA MARIA CAPUA VETERE (t.p.) – Furto in pieno giorno in una villetta in via degli Orti. La vittima è un commerciante che si trovava al mare. In casa in quel momento si trovava il figlio era appena uscito che, fortunatamente, era appena uscito di casa. Ingenti i danni, in considerazione del furto di oggetti di valore nell’abitazione. Rapidi e senza timore, i quattro malviventi hanno colpito in pieno giorno, coperti da dei cappelli e dei guanti per non lasciare impronte.

A San Prisco razziati due Appartamenti in via Gianfrotta. I proprietari “ripuliti” erano in vacanza. Nelle scorse ore, a proposito sempre di vetture utilizzate per furti e auto rubate, ritrovata anche una potentissima Audi, rubata nel napoletano abbandonata nelle campagne di San Tammaro. Su questi casi di furto indagano i carabinieri.