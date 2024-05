Ladri in azione durante il comizio elettorale: colpite tre abitazioni

.

MACERATA CAMPANIA – Non è bastata la presenza della polizia municipale nè quella di una pattuglia dei carabinieri a fermare le intenzioni di una banda di ladri entrata in azione, ieri sera, durante il comizio elettorale del candidato Cioffi, durante il quale per l’appunto era prevista anche al presenza delle forze dell’ordine, in via De Matteis a Macerata Campania.

Tre le abitazioni, nella frazione di Casalba, finite nel mirino della banda. Fortunatamente non sarebbero stati portati via oggetti di valore forse proprio per la velocità con cui hanno agito dalla presenza dei militari in zona.