SANT’ARPINO – Furto nel cantiere, nella notte tra giovedì e venerdì, in via San Francesco di Paola, in un’area campestre, nei pressi del cimitero comunale a Sant’Arpino, interessata da lavori di riqualificazione

Ad agire sarebbe stata una banda di ladri che con l’ausilio di un sollevatore avrebbero portato via il container contenente tutte le attrezzature ed il bagno pubblico.