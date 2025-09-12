Ladri si sentono in colpa: vanno a rubare a casa di una donna e della madre malata, poi…

ALIFE – Episodio singolare nel comune di Alife dove due malviventi hanno sventato il loro stesso furto, dopo essersi resi conto della difficile situazione in cui si trovavano le loro vittime.

Strano ma vero, la vicenda è avvenuta nella giornata di ieri in serata. Due rapinatori hanno approcciato un’abitazione in Via Gramsci, riuscendo ad entrare per portare fine al colpo. Proprio in quel momento hanno scoperto della presenza in casa di una donna, la quale si prendeva cura della madre costretta a letto a causa delle condizioni di salute precarie.

Secondo la ricostruzione iniziale fatta dalle donne, i due scassinatori, davanti a tale scena, hanno abbandonato l’abitazione, senza arrecare danni e scappando nei territori limitrofi all’abitazione sfruttando l’oscurità. Le indagini sono in corso per scoprire l’identità dei due malfattori, con la collaborazione dei filmati di sicurezza prelevati dalle telecamere poste nelle vicinanze della casa delle donne.