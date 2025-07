Ladro in Fiat Panda rapina una donna in auto. Si schianta contro altre tre macchine per scappare dai carabinieri: IN CARCERE 11 Luglio 2025 - 19:07

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20 CASERTA – A Succivo, i carabinieri hanno arrestato un 45enne di Caivano, già noto alle forze dell’ordine, responsabile di una rapina avvenuta questa mattina lungo la provinciale Succivo-Marcianise. L’uomo, guidando una Fiat Panda grigia con targa rubata, armato di una pistola giocattolo senza tappo rosso e con il volto coperto da un passamontagna, ha minacciato una donna di 44 anni di Gricignano di Aversa, sottraendole un anello e una collana in oro. Durante la fuga, il rapinatore ha causato un incidente coinvolgendo un’altra auto con tre persone a bordo, rimaste ferite lievemente e trasportate al pronto soccorso di Aversa. Bloccato dopo lo scontro e liberato dai carabinieri, l’uomo è stato arrestato. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, mentre sono stati sequestrati la pistola e il passamontagna. L’arrestato, medicato per lievi ferite, è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Le indagini proseguono perché gli inquirenti ritengono che possa essere collegato ad altre rapine avvenute nei mesi precedenti in provincia di Caserta con la stessa auto.