Lanciano la cocaina dal finestrino dell’auto. Fermati ed arrestati con 2.500 euro in contanti

SAN FELICE A CANCELLO – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, in San Felice a Cancello, in collaborazione con personale della Stazione di Arienzo, hanno proceduto all’arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di M.G. cl. 1988, residente a San Felice a Cancello e di P.S. cl. 1982, residente ad Acerra (NA).

I due sono stati bloccati dai militari dell’Arma a bordo di un autovettura in uso, dopo che, si erano disfatti, lanciandolo dal finestrino del veicolo, di un involucro contenente 300 gr. di cocaina, prontamente recuperato dai Carabinieri.



La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire, nella disponibilità di uno degli arrestati, 2.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.M.G. e P.S. sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Santa Maria C.V., a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.