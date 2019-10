L’arte contro la violenza. Mercoledì, a CASERTA, l’inaugurazione della mostra di Anna Maria Zoppi “Artista Casalese”

Anna Maria Zoppi sviluppa precocemente una forte componente artistica, non a caso s’iscrive al Liceo artistico di Aversa e, successivamente, all’Accademia di fotografia e cinema a Roma. La sua personale poetica espressiva riscontra, fin dall’esordio, grande favore tra critica e pubblico. Importanti mostre personali e collettive, riconoscimenti e premi, opere esposte in Fondazioni, Gallerie, chiese, palazzi pubblici, collezioni private, cataloghi, articoli su riviste del settore e giornali, servizi televisivi, l’hanno resa famosa ben oltre i confini nazionali.

L’Arte di Anna Maria Zoppi riflette pienamente il suo carattere sincero, appassionato, sensibile, viscerale, coraggioso. Ogni opera è la trasposizione cromatica del suo intimo sentire. Tese espressività, sofferte dimensioni, rispecchiamenti esistenziali la inducono a un approccio deciso con la tela – con la quale ha un rapporto carnale – sulla cui superficie incide sensazioni, riversa le proprie connotazioni emozionali, trasferisce i propri pensieri, divenendo un “luogo” senza confini, un tempo illimite, in una cifra espressiva e creativa sempre fonte di stupore. Gioia e dolore, amore e passione, speranza e denuncia, in una parola: Vita!, connotata da forme geometriche che si intersecano con il figurativo, e l’astratto gioca con il simbolismo, e il segno si dispiega in spartiti più sonori e dilatati, ora densi ora rarefatti, in cui si lasciano trapelare profili vagamente allusivi di una realtà fantastica, immaginaria, onirica.

La sincerità senza ipocrisie è la nota dominante della sua pittura, con la quale trasmette il suo essere Donna, prima ancora che Artista, e le sue radici: Casal di Principe, città di contraddizioni ma anche di notevole umanità, dalla quale ha deciso di non allontanarsi, nonostante ben consapevole che, in un altrove diverso, notorietà e successo sarebbero stati più facilmente perseguibili. Tale fedeltà e l’indubbio talento, hanno reso la Zoppi figura imprescindibile per gli eventi culturali e sociali più importanti della sua terra.

Attualmente le sue opere sono esposte in collezioni pubbliche e private, musei, chiese e santuari, case d’asta, in Italia e all’estero.

Alla manifestazione, sarà presente anche l’artista Aurelio Gomes, nostro concittadino, che vive tra le città di Caserta e Roma.