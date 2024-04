LE FOTO. A MARCIANISE raccolti ben 16.300 euro per i bambini del Santobono Pausilipon

Con l’incredibile supporto di un gruppo di tifosi davvero speciali Club Napoli Marcianise e di tutti i cittadini

MARCIANISE – L’evento “Noi Tifiamo per Voi”, svoltosi la scorsa domenica in Piazza Umberto I a Marcianise, ha ottenuto un risultato veramente notevole: sono stati raccolti ben 16.300 euro, che saranno devoluti ai bambini all’ospedale “Santobono” di Napoli

Nella nota della direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon, Flavia Matrisciano, tutta la soddisfazione per l’obiettivo raggiunto:

“La scorsa domenica la piazza di Marcianise ha ospitato un evento davvero speciale che ha avuto un unico obiettivo: essere vicino ai nostri piccoli pazienti oncologici. Un evento nato dal cuore di una mamma e di un papà, Angelo Golino e Antonietta Santonastaso, che hanno preso il dolore più atroce che si possa immaginare, la perdita della loro meravigliosa Chiara, e lo hanno trasformato in amore. Amore per tutti i bambini che stanno ancora combattendo per la propria vita, proprio come ha fatto la loro piccola Chiara. Amore verso tutti quei genitori che, proprio in questo momento, stanno vivendo, impotenti, il dolore della malattia del proprio figlio, un dolore che Angelo e Antonietta conoscono fin troppo bene. Con l’incredibile supporto di un gruppo di tifosi davvero speciali Club Napoli Marcianise e di tutti i cittadini di Marcianise domenica sono stati raccolti ben 16.300,00 € da destinare alla ricerca in oncoematologia pediatrica.

Affinché nessun genitore debba sentirsi dire che non ci sono più cure. Affinché la ricerca progredisca al punto da fornire i nostri medici di nuovi strumenti di cura, sempre più all’avanguardia. Protocolli sperimentali che donino nuove speranze e possibilità di cura anche a quei pazienti che non rispondono ai normali protocolli di chemioterapia. Domenica è stato compiuto un piccolo miracolo d’amore da una meravigliosa comunità di esseri umani che si è unita nel nome di Chiara. Grazie ad Angelo ed Antonietta che con il loro amore e la loro forza hanno ispirato oltre che promosso tutto questo; grazie a Club Napoli Marcianise che sono stati anima e corpo di questo meraviglioso progetto d’amore; grazie ai tanti genitori intervenuti per sostenere una causa così importante e grazie alla generosità dei cittadini di Marcianise che partecipando hanno donato un contributo importante alla causa. Grazie a nome di tutti i nostri piccoli pazienti, il senso della vita è davvero tutto qui.”