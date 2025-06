LE FOTO. Atto vandalico contro la storica bottega di tessuti d’arte Annamaria Alois

Distrutte tutte le vetrine

CASERTA – Un grave episodio di vandalismo ha colpito una storica impresa artigianale situata in via Quercione, nella frazione Briano di Caserta. Ignoti hanno preso di mira l’attività gestita da Annamaria Alois, danneggiando pesantemente la facciata.

L’attività, rinomata a livello internazionale per la produzione di tessuti artistici, in particolare la celebre seta di San Leucio, rappresenta un autentico patrimonio culturale del territorio. I suoi raffinati manufatti impreziosiscono arredi di luoghi simbolo come la Casa Bianca, il Vaticano e Buckingham Palace.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per individuare gli autori del gesto, mentre cresce la preoccupazione per la sicurezza di un’eccellenza artigianale tanto preziosa quanto rara.

Il laboratorio rappresenta uno degli ultimi baluardi nella creazione di tessuti artistici di alta qualità. Un luogo dove la tradizione incontra l’innovazione e dove l’artigianato diventa espressione di bellezza senza tempo.