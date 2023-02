Numerose le auto ritrovate

CASTEL VOLTURNO – Numerose auto rubate e cannibalizzate sono state ritrovate dalle forze dell’ordine unitamente agli uomini della locale protezione civile in località Destra Volturno a Castel Volturno. Il timore più grande è che l’area del ritrovamento possa consolidarsi come base per i cavalli di ritorno e come area di stoccaggio delle vetture trafugate.