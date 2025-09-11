LE FOTO. AVERSA. Allagato il Comune. Peccato: solo pian terreno e non ufficio tecnico. Si spera in un diluvio senza Noè

11 Settembre 2025 - 11:20

Gli uffici al pian terreno allagati

Il prescelto dell’Antico Testamento non è consigliato perché potrebbe confondersi, spesso, tra umani ed animali facendo salire sull’arca, i più maturi ricorderanno la gag, qualche minollo alla Massimo Troisi (CLICCA E VEDI)

AVERSA – Il fortissimo temporale di stanotte ha provocato un allagamento dei locali del Comune di Aversa.

Noi, in un primo tempo speravamo in un diluvio selettivo e non universale, che se lo portasse via una volta e per tutte il luogo di tutte le perdizioni, altro che Antico Testamento.

Purtroppo per noi, l’acqua ha invaso solamente i locali del pian terreno, redendoli inagibili come si vede dalle foto. Danneggiati anche i condizionatori.

