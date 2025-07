LE FOTO AVERSA. Bomba contro il negozio di calzature Arzillo. Ecco perché è altamente probabile che si tratti del racket delle estorsioni

Stanotte

AVERSA – Un’esplosione ha danneggiato gravemente un punto vendita di scarpe situato in via Presidio ad Aversa. Durante la notte, un potente petardo è stato fatto esplodere davanti all’ingresso del negozio “Arzillo Shoes & Clothing”, mandando in frantumi la vetrina e provocando danni significativi.

Sul luogo sono giunti i carabinieri della Compagnia Carabinieri di Aversa, che hanno avviato le indagini per accertare la matrice dell’episodio: si ipotizza possa trattarsi di un’intimidazione. Sono state acquisite le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto prima dell’esplosione.

C’è il racket ad Aversa e questo si sapeva. La casistica ci racconta infatti che è raro che attentati come quello subito dal noto negozio di calzature Arzillo non abbiano una matrice camorristica, per cui affermare che si sia trattato di un attentato per estorsione è tutt’altro che avventato.