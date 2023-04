LE FOTO. AVERSA. Cadono calcinacci da un palazzo disabitato, strada chiusa al traffico

Il sindaco ha informato la cittadinanza, sottolineando che non sono rimaste coinvolte persone.

AVERSA – Cadono calcinacci, strada chiusa al traffico. E’ accaduto ad Aversa dove via Santa Lucia, a causa della caduta di alcuni calcinacci da un palazzo privato disabitato, è al momento interdetta al traffico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, “sempre puntuali e pronti ad intervenire per preservare l’incolumità pubblica, con i nostri agenti di polizia municipale e la protezione civile della Città di Aversa ai quali, anche loro in prima linea, va il mio grazie. Attendiamo le determinazioni dei tecnici intervenuti dei Vigili del fuoco. Ci scusiamo con tutti per i disagi”. Così scrive il primo cittadino,